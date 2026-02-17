ソラシドエアは、日向坂46とコラボレーションした「ソラシド スマイルクラブ」の新規入会キャンペーンを実施する。期間中に新規会員もしくは既存会員で搭乗の上、応募した人中から抽選で40名に、往復航空券や日向坂46とコラボレーションしたアクリルキーホルダーなどをプレゼントする。入会・搭乗期間は2月17日から3月19日まで。共同運航（コードシェア）便名の利用は対象外となる。