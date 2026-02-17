KAMIYAは2026年2月13日、東京・江東区のGARDEN 新木場 FACTORYにて、2026年秋冬コレクションを発表しました。インダストリアルな構造を持つ空間には観客が集まり、静かな緊張の中でショーの開始が待たれていました。今季のテーマは「ACT - COOL」。デザイナーのKoji Kamiyaはコレクションノートの中で、「クールであることが、いつの間にか当たり前になった」と記しています。Courtesy of KAMIYAショーの開始前、ステージに現れた