ÈëÆ¿À­¤¬¹â¤¤µ¡ÂÎ¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤¬¸ø³«¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õÀï½Ñ¶µÆ³ÃÄ¤Ï2026Ç¯2·î13Æü¡¢ÅÅÇÈ¾ðÊó¼ý½¸µ¡RC-2¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤Î±ÇÁü¤ò¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¨¤¤Ç÷ÎÏ..¤³¤ì¤¬µð¿Íµ¡¡ÖRC-2¡×Èô¹Ô·±Îý¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹RC-2¤Ï¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤äÂÚ¶õ»þ´Ö¤ËÍ¥¤ì¤¿C-2Í¢Á÷µ¡¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢Ê¿»þ¤«¤é¼þÊÕ¹ñ¤ÎÅÅÇÈ¾ðÊó¤òËµ¼õ¡¦¼ý½¸¤¹¤ë¡ÖSIGINT¡Ê¥·¥®¥ó¥È¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡ÂÎ¤Ë¥³¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Õ¥§¥¢¥ê