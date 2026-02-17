これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は発表されていません。 ◆17日(火)これからの天気 午後は次第に雲が抜けて、広く晴れ間が出るでしょう。 夜にかけて天気の崩れもなさそうです。 降水確率は、各地0～20%です。 ◆17日(火)の予想最高気温 最高気温は、4～6℃の予想です。 昨日と同じくらいのところが多く、この時期本来の寒さが続くでしょう。 夜はグッと冷えて、朝