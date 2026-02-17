カープの鈴木球団本部長は17日、羽月隆太郎選手が指定薬物を使用した罪で起訴されたことについてキャンプ地の沖縄で、「起訴されたことについてもこれから粛々と進めていく。選手会と話し合いながら進めていく」と答えました。（2026年2月17日午前11時45分）