19日に告示が迫った石川県知事選挙について、北陸放送と北國新聞社、テレビ金沢が合同で情勢調査を行った結果、現職の馳浩氏と、前の金沢市長の山野之義氏が激しく競り合う展開となっています。情勢調査は14日と15日に電話とインターネットで行い、1549人から回答を得ました。立候補を表明している3人のうち、誰に投票するか尋ねたところ、馳氏と山野氏が横一線の状況で、共産党系の団体が擁立した黒梅明氏は一部の支持に留まり、