滋賀県大津市で２０２４年５月、保護観察下にあった３０代の男が担当保護司を殺害したとされる事件。２月１７日（火）の大津地裁での初公判で、男は起訴内容を認めたものの、「守護神様の声に従ってやりました」と述べました。弁護人は、事実関係は認めた上で、“被告は当時、刑事責任能力がないか著しく制限された状態にあった”として、無罪や刑の減軽を求める構えを示しました。▽担当保護司をナイフや斧で殺害…飯塚紘平