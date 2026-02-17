巨人・リチャード内野手が１７日、ロッテの伊志嶺翔大外野守備走塁コーチにあいさつした。２人は沖縄尚学の卒業生で、リチャードは伊志嶺コーチの１１学年後輩にあたる。沖縄尚学は昨年、夏の甲子園で初優勝。沖縄県勢の夏Ｖは２０１０年の興南以来、１５年ぶりだった。今キャンプで地元凱旋となったリチャードは連日、セルラースタジアムで大歓声を浴びている。