３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの松田宣浩野手総合コーチが１７日、“ファンサービス”で球場を盛り上げた。午前１１時半頃から始まった打撃練習ではソフトバンク・近藤、周東、阪神・森下が強烈な打球を飛ばすと、松田コーチはネット裏のファンに向かって手拍子をして拍手をおねだり。「熱男」が盛り上げ役として一役買った形となった。