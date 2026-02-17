俳優の坂口憲二の渋いワンショットにファンはメロメロだ。自身が立ち上げたコーヒーブランド「ＴＨＥＲＩＳＩＮＧＳＵＮＣＯＦＦＥＥ」の公式インスタグラムを１７日までに更新。「今週末から映画教場が公開となります！俳優復帰のきっかけを作って頂いた２０２３年のドラマ版から引き続き、主人公風間公規の裏のバディ柳沢浩二役で出演します。思い返せば真夏の炎天下の中での撮影で苦労もありましたが、木村先輩、中江