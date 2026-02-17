馬トク報知では今年から過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】がスタート。今回はミライヘノツバサが勝った２０２０年のダイヤモンドＳを取り上げる。勝ったミライヘノツバサは１６頭立ての最低人気、単勝は３万２５５０円という超大穴だった。ミラクルな大波乱だ。最低１６番人気のミライヘノツバサが、外から迫るメイショウテンゲンと直線で激しく競り合う。ぴったりと馬体をあわせながらゴール板へ。首の上げ下げ