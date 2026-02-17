英語能力テスト「TOEIC」の試験を巡る中国人グループによる替え玉受験事件で、新たに実行役の男が逮捕されました。警視庁によりますと、鄔錫渝容疑者ら3人は去年、東京・新宿区で行われた「TOEIC」の試験会場で解答用紙の氏名欄に別人の氏名などを書き、解答用紙を偽造した疑いがもたれています。替え玉を依頼していたのは中国人の男性2人で、鄔容疑者らが試験を受け、解答用紙に男性の名前を書いていたということです