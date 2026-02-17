俳優の桜井日奈子（28）が17日、都内で行われたセブンイレブン『にゃんこ発見！』新商品発表会・試食会に登場。ネコへの愛を語った。【写真】カワイイ…！ねこ店長を優しく撫でる桜井日奈子イベントにちなみ、ネコのブローチを着けて登場した桜井。小学6年の頃に実家でネコを2匹迎え、現在は17歳になるネコを飼っているという。子猫の時はやんちゃで、最近は多くは動くなくなったというが「甘えん坊で、自分を人間だと思って