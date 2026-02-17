前回大会金メダリストの３度目の五輪は、まさかの幕切れで終わった。スキージャンプの小林陵侑選手（２９）が出場した１６日（日本時間１７日未明）の男子スーパー団体は、悪天候による打ち切りで、日本は６位にとどまった。競技の枠を超えて挑戦を続けてきたエースが、再び頂点に立つことはかなわなかったが、混合団体での「銅」に貢献し、確かな実力を示した。（塚本康平）降りしきる雪は無情にもやまなかった。２人１組で３