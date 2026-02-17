脳梗塞からのリハビリに励むお笑いコンビ、入間国際宣言の千葉ゴウ（40）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。脳梗塞を発症して入院中のSKE48の元メンバー鈴木愛來（19）にエールを送った。鈴木が1月に加入したアイドルグループ「Nu FEEL.」の運営は12日、公式Xで「この度、Nu FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします。現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治