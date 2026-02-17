?オールドルーキー?として巨人からＭＬＢに移籍した菅野智之投手（３６）がメジャー２年目も精力的に動いている。１年目の昨季はオリオールズで１０勝１０敗、防御率４・６４。すべてが初めての環境で収穫と課題を得て、今季はロッキーズでプレーする。１６日（日本時間１７日）にはアリゾナ州スコッツデールでライブＢＰ（実戦投球）に初登板。新天地で一つのステップを踏んだ。課題の一つは被本塁打の多さだ。昨季は３０試合