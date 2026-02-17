ドジャースのデーブ・ロバーツ監督はアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で１６日（日本時間１７日）、トミー・エドマン内野手（３０）を「開幕戦に間に合わない」と負傷者リストで迎えることを明かした。昨年１１月に右足首を手術し、リハビリに専念。２月になり、両打席でのスイングや軽いランニングを始めた。カリフォルニア・ポスト紙は二塁手の代役を考察。ミゲル・ロハス内野手（３６）が「ベテランの存在感を発揮する