17日の石川県内は上空の寒気に加え、放射冷却の影響で各地で冷え込んだ朝となりました。日差しは届くものの時々雲が広がり、日中は、この時期らしい寒さが続く見込みです。17日の石川県内は上空に寒気が広がり、一部地域では放射冷却も加わって気温が下がりました。朝の最低気温は金沢で2.3度、七尾で氷点下2.1度、白山河内で氷点下2度などと、16日よりもさらに低い気温となりました。 そんな中、この日の朝の金沢駅前では、マ