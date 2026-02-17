「ゴッドファーザー」や「地獄の黙示録」など米国映画界の傑作の多くに出演し、アカデミー賞も受賞した俳優のロバート・デュバルさんが１５日、米南部バージニア州の自宅で亡くなった。９５歳だった。死因などは明らかにされていない。米ＡＢＣニュースなどが１７日、報じた。妻のルシアナさんがＳＮＳでデュバルさんの死去を明かし、声明文を発表した。ルシアナさんは「昨日、私たちは最愛の夫、大切な友人、そして現代最高の俳