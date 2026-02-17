3月投開票の石川県知事選挙についてテレビ金沢は、北國新聞社などと合同で情勢調査を実施しました。支持動向では、現職の馳氏と前金沢市長の山野氏が激しく競り合っています。情勢調査は、今月14日と15日に電話とインターネットにより実施、1549人から回答を得ました。調査結果に取材を加味した支持動向は、現職の馳浩氏と前金沢市長の山野之義氏が競り合い、1月の情勢調査よりさらに差を詰めています新人の黒梅明氏は伸び悩