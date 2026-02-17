【PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション】 2月17日 販売中 価格：37,980円 Amazonにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」が販売されている。価格は37,980円