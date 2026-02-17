【モデルプレス＝2026/02/17】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが2月15日、自身のInstagramを更新。オールブラックの衣装姿を披露した。【写真】32歳元NHK美人アナ「攻めてる」シースルーで素肌透ける◆中川安奈、透け感ブラックコーデ披露中川は「新番組の初回ゲストという光栄な機会、ありがとうございました」とつづり、ABCテレビ系バラエティ番組「まるどりぃ〜ココだけの話〜」（毎週土曜深夜1時〜）に出演