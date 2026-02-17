装いに軽やかさと自然な奥行きをもたらす、ニュアンスカラー。やわらかな色合いが主張しすぎず、洗練された印象だから全身に纏うのも、エッジの利いたデザインにも挑戦しやすい。? 有機的な凹凸で他と差がつくデザイン立体的なフォルムが目を惹く『マーク ジェイコブス』の新作バッグ。ぷっくりした「MJ」のメタルチャームもアクセントに。W25×H18.5×マチ12.5cm \115,500（マークジェイコブス カスタマーセンター TEL. 03-4335-1