今日17日の東京都心は朝から厚い雲に覆われています。午前11時までの最高気温は7.4℃と真冬並みの寒さです。このあとも気温はあまり上がらず、厳しい寒さになるでしょう。3連休は気温が日ごとに上昇し、連休最終日は20℃以上になる可能性もあります。寒暖差にご注意下さい。今日17日の東京都心は10℃届かず真冬並みの寒さ今日17日(火)は関東を気圧の谷が通過し、冷たい北東風が吹いています。東京都心は朝からどんよりと厚い雲に