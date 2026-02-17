スターバックス コーヒー ジャパンは、カフェベーカリー「スターバックス リザーブ（R） カフェ」の2号店となる「スターバックス リザーブ（R） カフェ東京スカイツリータウン30F店」を、3月10日にオープンする。東京ソラマチ（東京都墨田区）30階、地上約150メートルに位置し、日本一高い場所にあるスターバックス店舗となる。【写真】新たに登場『コルネッティ サクラ』同店では、スターバックス リザーブ（R）のエスプレッ