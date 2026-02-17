【WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン【映像】雪道でMAX SPEED！192km/h到達（実際の様子）2月15日まで開催されたWRC（世界ラリー選手権）第2戦ラリー・スウェーデン。競技3日目に、一面を雪と氷に覆われたコース上で、トヨタのGRヤリスが驚きのスピードを見せたシーンが反響を呼んでいる。今大会、トヨタのカスタマープログラムによってスポット参戦しているのが、イタリア人のロレンツォ・ベルテリだ。有名フ