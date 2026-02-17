東京証券取引所17日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続落した。前日終値からの下げ幅は一時500円を超えた。相場の過熱感から売り注文が優勢となった。午前終値は前日終値比451円86銭安の5万6354円55銭。東証株価指数（TOPIX）は32.25ポイント安の3755.13。前日の米国市場が休場で取引材料に乏しく、積極的に買い進める動きは限定的だった。平均株価は前週に大きく値上がりし最高値を更新したため、当面の利益