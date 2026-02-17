静岡県の伊豆半島に位置する温泉旅館「界 アンジン」「界 伊東」では、2026年3月27日(金)から4月7日(火)までの期間、伊豆の桜の名所を巡る「桜オープンバスツアー」を開催する。約1500本の桜が咲き誇るスポットを、開放感あふれるオープンエアのバスで巡る春限定のツアーだ。満開の桜が見頃を迎える時期に、伊豆ならではの景色とともに花見を楽しめる内容となっている。【写真】満開の桜に囲まれて案内役を務める界のスタッフ。オ