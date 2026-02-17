モデルの近藤千尋さんは2月16日、自身のInstagramを更新。ファッションイベント「東京ガールズコレクション（TGC）inあいち・なごや2026」のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】近藤千尋＆ジャンポケ太田、夫婦でランウェイ！「ひーぼぉ君とのランウェイ超素敵」近藤さんは「おはようございます名古屋TGC最高でした」とつづり、11枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目では夫でお笑いコンビ・ジャングルポケッ