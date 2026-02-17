生活経済ジャーナリストの和泉昭子さんは、「60代こそ人生の黄金期だ」と言います。一体、なぜ60代が一番輝く時期なのでしょうか。 いろんなことから解放される60代は、人生で一番楽しい時期――年を重ねると、ポジティブに考えられないことが増えてくるように思うのですが、なぜ60代が人生の黄金期になるのでしょうか。和泉さん：60代は、いろんな役割から解放されて幸せになるんです。私がそう考える理由を次の図を見ながらお話