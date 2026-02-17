新カムリに注目集まるトヨタと広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」が、2025年9月23日に現地で生産する4ドアセダン「カムリ」の新型・2026年モデルを発表しました。日本ではすでに販売を終えている車種ですが、このニュースは国内ユーザーの間でも注目を集め、多様な反応が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ トヨタ新「カムリ」の画像を見る（77枚）カムリの歴史は1980年、2ドアスペシャリティカー「セリカ」から派生し