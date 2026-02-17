きのう（16日）、岡山県倉敷市の路上で10代の女性に対してわいせつな行為をした疑いで倉敷市の会社員の男（47）が逮捕されました。 警察によりますと、男（47）はきのう午前8時50分ごろ、倉敷市の路上を歩いていた10代の女性に対し背後から抱きつく不同意わいせつの容疑が持たれています。女性の関係者から通報を受けた警察が現場周辺で警戒していたところ、女性の証言に似た男が車を運転していたのを発見、事情を確認したところ