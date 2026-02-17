·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î17Æü¸áÁ°8»þ45Ê¬º¢¡¢ÀÅ²¬¸©¸ÐÀ¾»Ô±ØÆî¤Î½»Âð2³¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï2³¬¤Î°ìÉô¤ò¾Æ¤­¡¢¸áÁ°9»þÈ¾º¢¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»¿Í¤Î1¿Í¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£