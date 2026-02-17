三条市上須頃にある『農園カフェ 芋と1/2(にぶんのいち)』。 200年続く老舗の農家『堀川農園』が手がけている焼きいも専門店です。こちらのお店では、焼いもの作り方にこだわっています。それが、店の外に並ぶ3つの大きな壺！高さ1mほどの壺のなかに、サツマイモを入れてじっくりと焼いています。 「壺焼き芋(540円/本・税込み)」は、壺の反射熱でゆっくり時間をかけて焼いていきます。3～4時間焼くことで、じっくり焼か