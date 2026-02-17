「新東名NEOPASA」駿河湾沼津上りフードコートにある海鮮丼専門店「おさかな丼屋とと丸食堂」では2月14日より、バレンタイン企画として「海鮮チョコ寿司」(1,320円)を販売する。「海鮮チョコ寿司」(1,320円)同商品は、サーモン、いか、鮪のお寿司にチョコソースをかけた、海鮮の旨味・甘味とチョコの甘味が楽しめる限定メニュー。アクセントにアボカドを添えている。また、同日からは富士山の伏流水で育ったブランド魚「富士山サ