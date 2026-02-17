火曜日は晴れ間の広がる所が多くなりますが、関東や北日本の日本海側は雲が広がりやすい見込みです。関東は気温があまり上がらず、真冬の寒さになる所がありそうです。午後は高気圧に覆われて、広い範囲で日差しが届きそうです。ただ、関東は沿岸部ほど雲が広がる見込みです。北日本の日本海側も雲が広がりやすいでしょう。日中の気温は月曜日より低い所が多く、特に東海や関東では5℃以上低い所もありそうです。東京は9℃までしか