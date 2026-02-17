大阪の道頓堀で少年3人が刃物で刺され、うち1人が死亡した事件で、逮捕された男は身柄を確保された際、凶器とみられる折り畳み式ナイフを所持していたということです。大阪市住吉区の無職・岩崎龍我容疑者（21）は今月14日の深夜、道頓堀にあるビルで奈良県の会社員・鎌田隆之亮さん（17）の胸などを刃物で複数回刺し、殺害した疑いがもたれています。その場にいた他の少年2人も刺され、うち1人（17）は意識不明の重体です。捜査関