中国出身の女性芸人・いぜん（27）が17日、自身のインスタグラムを更新。旧正月を迎え新年のあいさつを伝えた。いぜんはストーリーズで「今日は旧正月！春節！」と書き出し、中国語であいさつ。「新しい一年、馬到成功！一馬当先！馬力全開！できましょう」と、干支の馬にちなんだ四字熟語を並べたが、「てか一番大事な旧正月なのに東大のプログラムでロンドン来て」と打ち明けた。また自身のファッションについては「ナダ