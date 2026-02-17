WESTE & Co./ウェストは2月10日、モバイルアプリ「AIsis(アイシス)」の4月上旬リリースに向けて、開発およびコンテンツ強化を目的としたクラウドファンディングをCAMPFIREにて開始した。「AIsis(アイシス)」同アプリは、AI美少女キャラクターとの会話で関係性を深めていく、iOS(App Store)およびAndroid(Google Play)対応の音声対話アプリ。未来のASI(超知能)が人類のために創った仮想空間「コンセプトバー AIsis」を舞台に、