ミラノ・コルティナオリンピック™のフィギュアスケートペアで、三浦璃来選手と木原龍一選手の「りくりゅう」ペアがこの種目で日本勢初の金メダルを獲得したことについて、木原官房長官は17日、「日本のフィギュアスケート界の歴史を新たに切り拓く快挙だ」と祝意を述べました。木原稔 官房長官「前日のショートプログラムでは5位という苦しい展開であったわけですが、それにも関わらずフリーでは世界歴代最高得点をマー