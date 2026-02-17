羽月隆太郎容疑者広島地検は17日、指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪で、プロ野球広島東洋カープの選手羽月隆太郎容疑者（25）＝広島市中区＝を起訴した。認否を明らかにしていない。起訴状によると、2025年12月16日ごろ、医療以外の用途でエトミデート若干量を自宅で使ったとしている。エトミデートは「ゾンビたばこ」などと呼ばれ、過剰摂取で手足がけいれんしたり、意識を失ったりする場