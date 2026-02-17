イスラエル人のTVプロデューサー、デイナ・イーデン氏がアテネで遺体で発見された/Caitlin Ochs/Reuters via CNN Newsource（CNN）アップルTVのドラマ「テヘラン」の共同制作者として知られるイスラエル人プロデューサー、デイナ・イーデン氏が、同ドラマ・シーズン4の撮影が行われていたギリシャの首都アテネで15日に遺体で発見された。ギリシャ警察が発表した。イーデン氏（52）はホテルの一室で遺体で見つかった。これより前、