牛丼チェーン店「すき家」は2月17日より、「ローストビーフ丼」「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」を販売している。すき家「ローストビーフ丼」「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げられており、刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレが食欲をかき立て