G-CREWSが運営する雑貨ブランドの「OZaKKa(オザッカ)」はこのほど、「おくるみ」型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザイン全7種を発売した。「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」新デザイン同商品は、ぬいぐるみをくるむことで、自身のぬいぐるみへの愛情をより実感することができるアイテムとなっている。ぬいぐるみを固定できるよう、本体にはX状の「シートベルト」(ゴムバンド)を搭載しているほか、独自