4月29日より全国公開される仮面ライダー生誕55周年を記念した映画『アギトー超能力戦争ー』のキャスト第二弾が2月17日に解禁された。追加キャストは、ゆうちゃみ、岩永洋昭、鈴之助、青島心、金田哲(はんにゃ.)、駒木根隆介、今井悠貴、ベッキーの8名。特殊強化装甲服＜G6＞を装着し、現場へ向かう葵るり子(ゆうちゃみ)とGユニットの隊員○ゆうちゃみ、メインキャストとして映画初出演ゆうちゃみが演じるのは、「警察官・葵るり子