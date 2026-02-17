クロス・マーケティングは、全国20〜69歳の男女1,100人を対象に実施した「花粉症に関する調査(2026年)」の結果を、2026年2月12日に発表した。本調査は、2026年2月6日〜8日、セルフ型アンケートツール「QiQUMO」を使用したインターネット調査で行われたもの。「花粉症に関する調査(2026年)」○アレルギー症状のうち、花粉症が最多にアレルギーの有無/花粉症の症状何らかのアレルギー症状がある人は41.6%で、そのうち「花粉症」(27.3