ＳｉｘＴＯＮＥＳの松村北斗が１７日、都内でダメージヘアケアブランド「ａｎｕｍｍｙ（アニュミー）」の発表会に出席した。松村は、同ブランドのアンバサダーに就任。この日から公開される新ＣＭに出演し、白衣姿で研究熱心な理系男子を演じている。イベントでは、ダメージケアしながら髪をきれいに伸ばすことができる同ブランド商品をＰＲ。アイドル業だけでなく、俳優としても活躍することから「髪は傷みやすい方。役とか