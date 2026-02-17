マイナビは2月16日、「"つながらない権利"をめぐる個人の本音と企業の実態調査」の結果を発表した。2025年に転職した20〜50代の正社員1,446名を対象にした調査は2025年12月16日〜12月25日。2025年に中途採用業務を担当した人事担当者1,500名を対象にした調査は2025年12月17日〜12月22日、いずれもインターネットで行われた。○勤務時間外にも業務連絡がくる割合は7割つながらない権利とは、労働者が勤務時間外(休日や深夜など)に、