【モデルプレス＝2026/02/17】ガールズバンド・SILENT SIREN（通称：サイサイ）のメンバー・黒坂優香子（36）が2月17日、自身のInstagramを更新。第1子の妊娠を発表した。【写真】36歳ガールズバンドメンバー、直筆美文字で妊娠発表◆黒坂優香子、第1子妊娠を発表黒坂は「大切なご報告があります」と切り出し、「この度、新しい命を授かりました」と発表。「それに伴い、現在予定をしている2月27日の私たち主催の『SHE SCREAM ROCK