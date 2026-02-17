【モデルプレス＝2026/02/17】BMSGの5人組ダンス&ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）の公式X（旧Twitter）が16日に更新された。RUI（ルイ）とTAIKI（タイキ）の高校卒業を報告し、祝福の声が寄せられている。【写真】BMSG新星イケメン、高校卒業式の制服姿◆RUI＆TAIKI、高校卒業を報告今回、グループ公式は「Happy High School Graduation」とグループ最年少のRUIとTAIKIの高校卒業を報告。制服姿の貴重ショットを公開